Hołownia gorzko o propozycji Budki. "A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję"

Przewodniczący PO zaprezentował w sobotę propozycje zmian, jakie jego partia chce wprowadzić po wygranych wyborach. Budka wezwał również pozostałe partie opozycyjne do stworzenia wspólnej listy wyborczej oraz ułożenia "planu minimum" w zakresie programu wyborczego.

– Tak, to jest bardzo potrzebne. Dzisiaj te liczby przekładają się na kolejne mandaty. Już teraz, gdyby odbyły się wybory, opozycja miałaby większość – apelował do liderów pozostałych partii opozycyjnych.

Podczas wystąpienia szefa PO zaprezentowano grafikę z logotypami 3 partii opozycyjnych oraz Polski 2050. W internecie natychmiast podniosły się głosy krytyki pod adresem Platformy. Wielu polityków PSL, Lewicy oraz Koalicji Polskiej wskazywało, że nie zostali poinformowani o "zapisaniu" ich ugrupowań do Koalicji276 proponowanej przez Budkę. Była rzeczniczka SLD stwierdziła nawet, że ich logotyp został użyty bez zgody partii.

W podobnym tonie wypowiedział się Szymon Hołownia, którego partia również została "zapisana" do koalicji z Platformą. Lider Polski 2050 z zadowoleniem przyjął aktywność największej partii opozycyjnej. Z drugiej jednak strony skrytykował budowanie koalicji bez pytanie o zdanie jej potencjalnych członków.

"A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję. Z jednej strony naprawdę cieszę się, że przebudziliśmy opozycję z zimowego snu. Z drugiej niepokoi mnie planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka. Trudno mówić o poważnym związku, gdy dowiadujesz się o nim z YouTube'a" – napisał Hołownia.

Konwencja PO wzbudziła wiele komentarzy w sieci. Partii zarzucono wtórność pomysłów oraz hipokryzję. Co ciekawe, jeszcze przed startem konwencji swoje krytyczne zdanie na temat przewidywanych propozycji Platformy wyraził Włodzimierz Czarzasty.

– Patrzę z dystansem na partię, która musi co jakiś czas ogłaszać nowe otwarcie. Ja jakbym miał co kwartał ogłaszać nowy program i otwarcie, to bym się wypisał z takiej partii. Jestem dumny z tego, że mamy swoje założenia i się ich trzymamy niezależnie od tego, jak wiatr wieje – stwierdził Czarzasty w jednym z wywiadów.

