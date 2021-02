Jarosław Kaczyński został Człowiekiem Roku 2020

Tytuł Człowieka Roku to najważniejsze ze wszystkich wyróżnień przyznawanych przez klubowiczów "GP" osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski.

W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono że "życiorys i dokonania prezesa Jarosława Kaczyńskiego są wszystkim znane – zawsze aktywny, zawsze na pierwszej linii walki o Polskę".

– To jest wyjątkowa nagroda, przyznawana przez środowisko ludzi, którzy nie patrzą na przyszłe profity. Klubowicze to patrioci, którzy identyfikują się z dobrem Polski i dlatego ten wybór jest niezwykle ważny. Zawsze trwają długie dyskusje na temat tego, kogo wybrać, ponieważ każdy ma tylko jeden głos. Wybieramy ludzi, którzy zrobili coś dla Polski, którzy walczą o dobro naszego kraju, a również o dobro naszych klubów. Jestem przekonany, że wybieramy ludzi, którzy przechodzą później do historii. To jest wybór oddolny, na który nikt z zewnątrz nie ma wpływu – powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" prezes klubów "GP" Ryszard Kapuściński.

W 2019 r. nagrodę Człowieka Roku otrzymał arcybiskup Marek Jędraszewski.

