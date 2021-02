Ilu medyków zmarło przez COVID-19? Ministerstwo Zdrowia podało dane

Udostępnione PAP w piątek zestawienie pokazuje, że od początku epidemii w Polsce zakażenie SARS-CoV-2 wykryto m.in. u 22 149 lekarzy, 1801 diagnostów laboratoryjnych, 56 069 pielęgniarek, 5349 położnych, 3245 ratowników medycznych, 2138 dentystów i 2430 farmaceutów.

Trzecia fala epidemii

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 8777 nowych zakażeniach koronawirusem i 1427 zgonach. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono łącznie 1 623 218 przypadków zakażenia, spośród których zmarło 41 823 osób.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że możemy już mówić o trzeciej fali epidemii koronawirusa w Polsce. – To nie jest jakieś zjawisko, które nas czeka w przyszłości. My już mamy trzecią falę. Pytanie jest, nie "czy", tylko "jakiej skali" ona będzie – podkreślił Niedzielski. Pytanie, jak dodał, dotyczy tego, czy będzie to np. powtórka z listopada, czy będzie to mniejsza fala.

