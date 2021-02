Macierewicz: PO jest w nieustannym procesie rozpadu i destrukcji

– Przywoływanie słowa "chrześcijański" w stosunku do polityków i formacji, które aprobują zabijanie dzieci nienarodzonych jest czymś niedopuszczalnym, bezczelnym. Zabijanie nienarodzonych jest sprzeczne z podstawowymi zasadami chrześcijańskimi – powiedział Antoni Macierewicz na antenie Polskiego Radia 24.

Cześć polityków Platformy protestowała przeciw inicjatywie liberalizacji prawa aborcyjnego. Niektórzy z nich nawet mówili o grożącym tej formacji rozłamie. – To, że mamy do czynienia z rozpadem w Platformie, dobrze świadczy o części ludzi, którzy wchodzą w skład tej formacji, którzy kiedy trzeba, mają odwagę przyznać się do wartości chrześcijańskich – skomentował wiceprezes PiS.

Jego zdaniem "Platforma Obywatelska jest w nieustannym procesie schodzenia w dół, rozpadu i destrukcji". – Myślę, że tak to się skończy – wskazał gość PR24.

Platforma Obywatelska ustaliła stanowisko ws. aborcji

Politycy Platformy Obywatelskiej podczas czwartkowej konferencji prasowej zaprezentowali "Pakiet Praw Kobiet". Propozycja zakłada m.in. zagwarantowanie dostępu do edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, finansowanie in-vitro. W kwestii aborcji, partia Budki chce przywrócić obowiązujące do październikowego orzeczenia TK przesłanki a także wprowadzić możliwość dopuszczenia terminacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach, po spełnieniu warunków, do 12. tygodnia.

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. – Uważam, że zarząd PO popełnił błąd. To jest wchodzenie w kwestie światopoglądowe, czego chce Jarosław Kaczyński. Prezes PiS chce wywołać w Polsce konflikt światopoglądowy i uważam, że wchodzenie w ten konflikt jest błędem – mówi Paweł Zalewski w rozmowie z "Wprost".

