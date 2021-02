Ruszają ogólnopolskie konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia

W każdym województwie, w ciągu najbliższych miesięcy, przeprowadzona zostanie seria spotkań konsultacyjnych, w których udział - już na etapie Mazowsza - zapowiedziało bardzo wiele osób i organizacji. Są wśród nich m.in. młodzi działacze społeczni, członkowie organizacji młodzieżowych, harcerskich i młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego a także uczniowie, studenci, doktoranci i naukowcy.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii, pomysłów i propozycji rozwiązań, które posłużą do opracowania projektu dokumentu strategicznego, definiującego wieloletni plan działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Przygotowanie takiego dokumentu to najważniejsze zadanie jakie postawił przed Piotrem Mazurkiem premier Mateusz Morawiecki.

– Jako pierwszy od prawie 20 lat rządowy reprezentant młodzieży będę dążył do tego, aby każdy młody człowiek w Polsce miał poczucie, że państwo polskie się z nim liczy. Do tej pory ustawy dotyczące młodych ludzi były tworzone w gabinetach politycznych, oderwane od realiów życia codziennego. Kończę z tą zasadą oddając głos młodzieży, gdyż to właśnie młodzi ludzie wiedzą najlepiej, czego potrzebują, aby Polska była dla nich jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia. Razem stworzymy dokument, który uwolni największy kapitał RP – energię i kreatywność młodego pokolenia – deklaruje Piotr Mazurek.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone zostaną na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Zebrane dane pozwolą zidentyfikować najważniejsze potrzeby młodych Polek i Polaków, a także opracować plan najbardziej skutecznych i nowoczesnych rozwiązań, których podjęcia oczekują od państwa.

Konsultacje dla Mazowsza

Pierwsze konsultacje, dla województwa mazowieckiego, rozpoczną się 25 lutego br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych1.webankieta.pl/. Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 23 lutego (wtorek) do godziny 23:59. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie videokonferencji poprzez platformę Zoom. Harmonogram konsultacji dla kolejnych województw zostanie ogłoszony wkrótce.

Jak zapewniają organizatorzy, każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach na rzecz „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”. Organizatorem konsultacji jest pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

