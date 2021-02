"To był prawdziwy ogień". Morawiecki zachwycony sukcesem Żyły

Podczas zawodów w niemieckim Oberstdorfie Polak prowadził od samego początku. Wspaniały skok na odległość 105 metrów w pierwszej serii dał mu przewagę nad drugim Słoweńcem Anze Laniskiem oraz trzecim Japończykiem Ryoyu Kobayashim.

W finałowej serii Żyła zachował zimną krew i skokiem na odległość 102,5 metra przypieczętował pierwszy w karierze tytuł mistrza świata. To największy sukces w karierze skoczka. Wcześniej zdobył brązowy medal na imprezie tej samej rangi w fińskim Lahti na dużej skoczni. Sukces Polaka cieszy tym bardziej, że nikt się go nie spodziewał. Żyła do tej pory wygrał zaledwie dwa konkursy Pucharu Świata – w Oslo w 2012 i w Bad Mittendorf w 2020 roku.

– Jestem bardzo szczęśliwy, wszystko ułożyło się dziś tak dobrze. Treningi i kwalifikacje nie były najlepsze. Dziś cały dzień grałem na gitarze i miałem tyle energii! Po prostu musiałem dziś wygrać – powiedział po wygranej. Zapytany przez dziennikarza o to, jak koncentrował się przed najważniejszymi skokami w karierze odpowiedział w swoim stylu: "Full gaz i lecimy do przodu".

To był prawdziwy ogień

Sukces sportowca wywołał falę komentarzy oraz gratulacji, które posypały się nie tylko ze strony innych zawodników czy komentatorów sportowych, ale także polityków.

Premier Mateusz Morawiecki euforycznie skomentował zwycięstwo Piotra Żyły. "To był prawdziwy ogień" –napisał szef polskiego rządu na Facebooku.

"To był prawdziwy OGIEŃ. Piotr Żyła mistrzem świata w skokach narciarskich! Panie Piotrze - gratuluję pięknego zwycięstwa! Dostarcza nam Pan wiele radości w tych trudnych czasach!" – napisał premier.

Swoje gratulacje złożyli także prezydent RP oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

"Piotr Żyła Mistrzem Świata! Brawo! Brawo! Brawo! Gratulujemy i dziękujemy! Jest moc!;-)" – napisał Andrzej Duda.

twitter

"Sport jest piękny i nieprzewidywalny! Brawo Piotr Żyła - Mistrz Świata" – napisał z kolei prof. Piotr Gliński.

twitterCzytaj też:

Piotr Żyła mistrzem świata w skokach. Ogromny sukces Polaka