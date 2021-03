Wójcik o planach Budki: Przebiera nogami

Michał Wójcik był dzisiaj gościem programu Polsat News. Polityk Porozumienia podkreślił, że wraz z kolegami pozostaje zdecydowanym zwolennikiem projektu Zjednoczonej Prawicy.

Przypomnijmy, że kryzys w Porozumieniu, a zarazem w całej koalicji, wybuchł po tym, jak Adam Bielan ogłosił, że Jarosław Gowin utracił mandat prezesa partii już trzy lata temu. Zdaniem Bielana to on, jako szef Konwencji Krajowej, pełni obecnie funkcję lidera ugrupowania. W konsekwencji władze Porozumienia lojalne wobec Gowina wykluczyły Bielana z partii.

"Jesteśmy lojalni"

– Od samego początku byliśmy lojalnym partnerem, lojalnym koalicjantem. Od samego początku głosowaliśmy właściwie prawie we wszystkich głosowaniach tak samo jak PiS. Można nawet powiedzieć 99,9% wszystkich głosowań było dokładnie takich samych – mówił Wójcik.

Jednocześnie polityk odniósł się do unijnych ustaleń, gdzie premier Morawiecki miał zgodzić się na szereg kontrowersyjnych rozwiązań. – Jeżeli w czasie szczytu Rady Europejskiej pan premier bez konsultacji z nami, bez konsultacji z jednym z partnerów właśnie owej Zjednoczonej Prawicy zdecydował się na to, żeby zaakceptować redukcję CO2 do 55%, a przypomnę, że my protestowaliśmy jak była redukcja, którą zaproponował Donald Tusk do 20% i to było w programie PiS, to my jesteśmy wierni programowi PiS – mówił w programie „Graffiti” Polsat News.

"Budka przebiera nogami"

Wójcik odniósł się również do zaskakujących słów Budki, jakoby "pracował" nad pozyskaniem niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy.

– To, że dzisiaj pan Budka przebiera nogami i próbuje wyciągać ludzi z koalicji Zjednoczonej Prawicy, najlepiej pokazuje dlaczego musi być ta wspólnota interesów. My oczekujemy także szacunku do nas jako jednego z partnerów zjednoczonej koalicji – mówił Michał Wójcik.

– Czytałem ten wywiad wczorajszy, jak się wypowiadał przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na temat ultimatum, które stawia m.in. panu premierowi Gowinowi. To najlepiej pokazuje jak przebiera nogami, jak bardzo chce do władzy powrócić – dodał polityk.

