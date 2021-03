Europoseł Wiosny drwi z Beaty Kempy. "Proszę podziękować mężowi"

Łukasz Kohut na Twitterze zwrócił się do Beaty Kempy, odnosząc się nagrania z wypowiedzią europosłanki Solidarnej Polski.

„Musi być pełna akceptacja drugiej połówki”

Chodzi o fragment nagrania udostępnionego przez jednego z internautów, na którym Kempa mówi o zaangażowaniu kobiet w politykę i przedstawia swoją opinię w tej sprawie.

twitter

– Też możemy porozmawiać, jak będzie takie pytanie, na temat kobiet w polityce. Jak my się czujemy? Czy można w ogóle robić karierę? – tłumaczy Kempa. – Uważam, że warto, żebyśmy się jako dziewczyny, kobiety, naprawdę angażowały i to jest do poukładania – mówi dalej europosłanka.

– Warunek jeden – mąż, jeżeli jest taki, który potrafi pomóc, zaakceptuje to, bo musi być pełna akceptacja drugiej połówki, to jest to możliwe – podkreśla polityk i dodaje: „Natomiast jeżeli tej akceptacji nie ma, nie będzie, z czego nie czynię zarzutu, to naprawdę trzeba się zastanowić, bo jednak rodzina jest tutaj na pierwszym miejscu".

Złośliwy komentarz europosła

Łukasz Kohut komentując fragment wypowiedzi polityk, w złośliwym wpisie przytoczył słowa Kempy i poprosił ją, aby ta „podziękowała mężowi”.

twitter

„Posłanka Beata Kempa i jej złote myśli – »kobieta może robić karierę w polityce jeżeli jej mąż się zgodzi«”. Pani Beato proszę podziękować mężowi – bez niego i Jego zgody mój ogląd świata politycznego byłby zdecydowanie mniej wielokulturowy” – podkreśla polityk.

Beata Kempa dostała się do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Kempa była m.in. ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło, a następnie Mateusza Morawieckiego (2015-2017 r.), a w latach 2015-2017 szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2017 r. pełniła stanowisko ministra-członka Rady Ministrów ds. pomocy humanitarnej, do momentu wyboru do PE.

Czytaj też:

Tusk krytykuje Obajtka. Celna riposta prezesa OrlenuCzytaj też:

Śmiszek uderza w Żołnierzy Wyklętych. Trafna odpowiedź dziennikarza