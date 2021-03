UE strefą wolności LGBT? Złotowski: To pomysły hołdujące politycznej poprawności

W Parlamencie Europejskim powstaje uchwała, uznająca całą Unię Europejską jako wielką strefę tolerancji wobec LGBTiQ. Jak ocenia Pan tego typu inicjatywy?



Kosma Złotowski: Oczywiście oceniam je bardzo krytycznie. Jednak układ sił w Parlamencie Europejskim jest taki, że tego typu pomysły mogą liczyć na poparcie większości eurodeputowanych.

Jakie jest znaczenie prawne tego typu uchwał?

Prawnie oczywiście takie uchwały nie mają żadnego znaczenia, nie mają mocy wiążącej. Jednak mają znaczenie symboliczne i polityczne. To pomysły hołdujące politycznej poprawności, oparte nie na tolerancji wobec homoseksualizmu, ale jego wręcz afirmacji.

W tej uchwale wiele miejsca poświęcono Polsce. Są tam odniesienia do stref wolnych od LGBT w polskich samorządach. No i ze strony lewicujących dziennikarzy, ale też polityków lewicy słyszymy nieraz, że PiS-owi może się nie podobać taka, a nie inna uchwała, ale nie byłoby jej, gdyby PiS nie budował tego typu stref wolnych od LGBT w samorządach.

Problem w tym, że PiS żadnych stref wolnych od LGBT nie wprowadzał. Po pierwsze, to chodzi o samorządy, po drugie w ogóle żadnych stref wolnych nie było. Wszystko to było fake newsem stworzonym przez jednego lewicowego działacza, który sam tworzył naklejki ze strefą wolną od LGBT, robił sobie zdjęcia i nagłośnił. I na Zachodzie w to uwierzono.

Najgorsze jest to, że gdy rozmawiamy z eurodeputowanymi z innych krajów, to kompletnie nie dociera do nich, że coś może być fake newsem, nieprawdą, alternatywną rzeczywistością. Argumenty trafiały jak groch o ścianę – dla nich, jak widzą zdjęcie, to tak jest, koniec i kropka.

Na koniec kwestia polityczna. Viktor Orban i Fidesz opuszczają Europejską Partię Ludową. Czy będzie to wasz nowy koalicjant w ramach EKR, czy może powstanie coś nowego?

Na pewno w związku ze zmianami we frakcji chadeckiej do sporych przetasowań w Parlamencie Europejskim dojdzie. Jeszcze za wcześnie by mówić konkretnie, w którą stronę to pójdzie. Małe sprostowanie – Fidesz opuścił frakcję Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, ale formalnie do EPL wciąż należy.

