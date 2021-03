Tragiczny wypadek autokaru. Przesłuchano drugiego kierowcę

W wyniku wypadku zginęło 5 osób (a nie 6 jak wcześniej podawano), a 39 zostało rannych. Autokarem podróżowali obywatele Ukrainy. Rannych przetransportowano do szpitali w Przemyślu, Jarosławiu, Rzeszowie, Rudnej Małej, Przeworsku i Lubaczowie.

W transporcie poszkodowanych pomagały helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz wojska.

Stan ofiar wypadku

Jak podaje serwis nowiny24.pl do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu trafiło 11 osób poszkodowanych, ale czworo z nich zostało już wypisanych. W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przebywa obecnie 11 osób poszkodowanych w wypadku. Do Szpitala Wojewódzkiego nr 2 Rzeszowie przewieziono w nocy z piątku na sobotę 9 osób, troje z nich opuściło już placówkę.

W szpitalu powiatowym w Przeworsku znajdują się trzy poszkodowane osoby, w szpitalu powiatowym w Lubaczowie dwie (dwie kolejne osoby opuściły lecznicę). W szpitalu w Rudnej Małej przebywa jeden pacjent z wypadku pod Przemyślem.

Łącznie pod opieką lekarzy przebywa 29 osób, z czego 14 jest w stanie ciężkim – informuje serwis.

Osoby, które nie odniosły poważnych obrażeń otrzymały tymczasowe schronienie w bursie, w Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu/

Okoliczności wypadku

Policja i prokuratura badają okoliczności wypadku pod Przemyślem. Wiadomo, że do do wypadku doszło w sobotę kilka minut po północy. Jadący w stronę Przemyśla autokar uderzył w barierki znajdujące się przy pasie do zajazdu do MOP Kaszyce (miejsca obsługi pasażerów). Następnie pojazd stoczył się z nasypu i wpadł do rowu.

Kierowca, która prowadził autokar w momencie wypadku przebywa obecnie w szpitalu.

W sobotę przesłuchano natomiast drugiego z kierowców, który w momencie wypadku nie siedział za kierownicą.

