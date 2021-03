Trzaskowski zapowiada dużą inwestycję. "Warszawa staje się idealnym miejscem do życia"

"Budujemy nowy most! Pieszo-rowerowa przeprawa na Wiśle będzie jedną z najdłuższych tego typu konstrukcji na świecie. To kolejny po #NoweCentrumWarszawy projekt, dzięki któremu @warszawa staje się miastem dostępnym i przyjaznym. Słowem: idealnym miejscem do życia" – napisał na Twitterze prezydent Warszawy.

Podczas konferencji prasowej poświęconej w Warszawie nowej inwestycji, Rafał Trzaskowski podkreślił, że most będzie liczył prawie 500 metrów.

– Zbudujemy dokładnie w tym miejscu jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych świata. To będzie most, który będzie liczył prawie 500 metrów. Projekt jak państwo widzicie za mną jest już gotowy, pozwolenia są prawomocne, z czego się bardzo cieszę. To nam pozwoli zszyć oba brzegi Wisły i kontynuować ten nasz plan, który jest dla nas bardzo istotny, zszywania Warszawy – mówił prezydent stolicy.

Kilka dni temu warszawski ratusz poinformował, że stołeczne schronisko Na Paluchu ma otrzymać imię Jana Lityńskiego.

Jak powiedziała rzeczniczka stołecznego Ratusza Karolina Gałecka, wniosek w tej sprawie przedstawi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Posiedzenie zaplanowane jest na 18 marca.

"Żegnamy Jana Lityńskiego. Bohatera „Solidarności”. Człowieka, który zawsze pomagał i wspierał słabszych, który zginął ratując swojego psa. Chcę, żeby miał w @warszawa swój symbol. Dlatego wystąpię do Rady Miasta o nadanie jego imienia warszawskiemu Schronisku na Paluchu" – napisał Trzaskowski na Twitterze.

