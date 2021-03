Co z regionalizacją obostrzeń? Müller: Nie możemy dać gwarancji

– Chcielibyśmy zostać przy wariancie regionalnym, aczkolwiek takiej gwarancji ze względu na to, że nie wiemy dokładnie, jak ostatecznie będzie się rozwijała epidemia, takiej gwarancji dać nie możemy. Obostrzenia regionalne są analogiczne do tych, które mieliśmy jesienią, co prawda na poziomie wojewódzkim w tej chwili. Staramy się, aby tę zasadę zachować. Mam nadzieję, że faktycznie będzie to możliwe – mówił w rozmowie w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller: W parlamencie jest większość do poparcia FO

Rzecznik rządu pytany był, czy w polskim parlamencie znajdzie się większość, aby poprzeć Fundusz Odbudowy.

– Jestem przekonany, że w polskim parlamencie jest taka większość. Byłbym zaskoczony, gdyby jej nie było. Oczywiście PO, PSL, częściowo Lewica mają problem, w jaki sposób się zachować. Oczywistym jest to, że dla Polski dobre jest przyjęcie tego planu, ustawy o zasobach własnych, bo to gwarantuje najwyższy w historii polskiego członkostwa w UE fundusz z UE – ocenił Müller.

Müller: Wszystkie wyjaśnia składa sam Obajtek

Innym tematem poruszonym w rozmowie była sprawa prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

– Jak rozumiem, wszelkie wyjaśnienia składa sam pan prezes Obajtek. On najlepiej jest w stanie wyjaśnić wszystkie zarzuty, które rzekomo są konstruowane wokół prezesa Obajtka. Chciałbym, żeby opozycja dzisiaj porozmawiała, w jaki sposób gospodarczo wychodzić z kryzysu, w jaki sposób lepiej organizować kwestię związana ze służbą zdrowia, żeby nam pomagali w tym zakresie, ale rozumiem, że znaleźli temat medialny, który będą eksploatować. Takie wilcze prawo opozycji. Niestety z niego korzysta, nawet w takim trudnym czasie jak teraz – ocenił TVP Info Piotr Müller.

