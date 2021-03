Sędziowie pokoju wybierani w wyborach. Ziobro zaprezentował projekt

– Ministerstwo Sprawiedliwości już w 2019 roku przygotowało taki projekt. Nad projektem tym pracowaliśmy przez pewien czas wspólnie z ekspertami ruchu pana Pawła Kukiza i niemała cześć tego dorobku, w postaci projektu ustawy, który powstał, była wynikiem też tych początkowo wspólnych prac. Potem doszło do już pewnego rozejścia się stanowisk, jak to czasami bywa, co do modelu funkcjonowania sędziego pokoju. Ostatecznie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało własny projekt i koncepcję – mówił Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

Ziobro: Sędziowie pokoju przyspieszą spawy sądowe

Zdaniem ministra Ziobry, sędziowie pokoju przyczyniliby się do przyspieszenia spraw sądowych w drobnych sprawach.

– To ułatwienie dostępu do sądu, przyspieszenie, odformalizowanie drobnych spraw, które trafiłyby do takich sądów, odciążenie przy okazji sądownictwa powszechnego od tego rodzaju spraw, to naprawdę bardzo ważny atut takiego rozwiązania, przyczyniłoby się do przyspieszenia w ogóle spraw sądowych, bo przecież sądy powszechne, rejonowe, okręgowe, często są zawalone setkami tysięcy, a nawet są miliony, tych drobnych spraw – mówił minister sprawiedliwości.

Wybierani w demokratycznych wyborach

Jak zaznaczył szef resort sprawiedliwości, prezentowana dzisiaj propozycja zakłada wybory demokratyczne, połączone z wyborami samorządowymi, w których wyłaniani mieliby być sędziowie pokoju.

– Te wybory odbywałyby się w ramach powiatów i też przy powiecie funkcjonowałby taki sąd. Ale obsługę tego sądu będzie gwarantował też prezes sądu rejonowego, który też ma pewną rolę do spełnienia w ramach funkcjonowania tego sądownictwa – tłumaczył.

Społeczności lokalne z realnym wpływem na sądownictwo

– Nie ulega wątpliwości, że byłoby rzeczą ważną, aby społeczności lokalne mogły mieć realny wpływ na funkcjonowanie sądownictwa. Jest rzeczą istotną, aby te sądy w sprawach drobnych, w sprawach wykroczeń, drobnych przestępstw, w sprawach drobnych cywilnych, odszkodowawczych, właśnie mieszczących się w szerokiej palecie spraw cywilnych, mogły być rozstrzygane przez osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i autorytetem, w ramach danej społeczności – mówił Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

