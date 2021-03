Grodzki: Proszę mnie nie łączyć z panem Obajtkiem

W odpowiedzi na serię ataków pod swoim adresem, prezes Orlenu Daniel Obajtek ujawnił mediom swoje dochody i wydatki od 1998 roku. Pełnomocnik biznesmena mec. Maciej Zaborowski udostępnił we wtorek dokumenty finansowe dziennikarzom m.in. serwisu Wirtualna Polska, money.pl i niezależna.pl. Jak podają serwisy, dokumenty z okresu ponad 20 lat, w tym akty notarialne sporządzone w okresie od 1998 do 2020 roku, umowy pożyczek i kredytów za lata 2000–2020, zeznania podatkowe za okres 2000–2020 oraz oświadczenia majątkowe z lat 2006–2018.

Pełnomocnik Daniela Obajtka poinformował także dziennikarzy, że dokumenty te zostaną niezwłocznie przekazane do CBA.

Od kilkunastu dni "Gazeta Wyborcza" niemal codziennie publikuje nowe artykuły dotyczące przeszłości prezesa PKN Orlen. Przedwczoraj, po kolejnym tekście "GW", Obajtek zapowiedział, że podejmie kroki prawne przeciwko dziennikowi

"Heroiczny akt ujawnienia majątku"

Gest Daniela Obajtka skomentował w ironiczny sposób marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Ten heroiczny akt ujawnienia majątku trochę mnie dziwi i wywołuje rodzaj ironicznego uśmiechu, bo moje oświadczenia majątkowe składane trzy-cztery razy w roku, są jawne od dawna i mój majątek jest jawny od dawna – mówił polityk.

– Jeśli ktoś uważa za akt bohaterstwa coś, co pan Obajtek powinien robić regularnie, a jego oświadczenia majątkowe długo nie były ujawniane, to mnie to trochę dziwi – ocenił podczas konferencji prasowej.

Jak zaznaczał, nie życzy sobie, żeby zestawiać jego osobę z prezesem Orlenu. – Prosiłbym, żeby mnie z panem Obajtkiem nie łączyć – stwierdził.

