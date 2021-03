Tajna narada PiS. Nieoficjalnie: Kaczyński zwołał spotkanie

Jak informuje portal, w pilnym spotkaniu uczestniczą najbliżsi współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego oraz ścisłe kierownictwo partii. Wśród zebranych jest obecny m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Trudna koalicja

Tematem pilnej narady jest sytuacja w Zjednoczonej Prawicy. Rozmówcy WP nie ukrywają, że tracą powoli cierpliwość do koalicjantów – Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro oraz Porozumienia Jarosława Gowina.

Tylko w ostatnich dniach doszło do szeregu zdarzeń, które źle zostały odebrane w kierownictwie PiS – chodzi tu m.in. o wywiad Zbigniewa Ziobro dla tygodnika "Sieci", w którym to minister punktował premiera Morawieckiego oraz o zaskakujący transfer Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia.

Co z Nowym Ładem?

Podczas spotkania być może zostanie poruszony również temat Nowego Polskiego Ładu. Przypomnijmy, że ten program miał zostać zaprezentowany w ostatnią sobotę, jednak kierownictwo PiS zdecydowało o przesunięciu go na przyszłość. Jak przekazała Polskiej Agencji Informacyjnej Anita Czerwińska, rządzący podjęli taką decyzję ze względu na sytuację epidemiczną.

To właśnie podczas dzisiejszego spotkania politycy mają ustalić na kiedy zostanie przesunięta prezentacja programu.

Powraca kwestia Funduszu Odbudowy

Ponadto tematem spotkania ma być Krajowy Plan Odbudowy i Fundusz Odbudowy oraz głosowanie dot. ratyfikacji funduszu. Planowane jest ono na kwiecień, jednak Solidarna Polska już teraz zadeklarowała, że nie poprze tego projektu.

Jak donosi portal WP, kierownictwo PiS ma również pochylić się nad kwestią wyborów w Rzeszowie, gdzie zarówno Porozumienie jak i Solidarna Polska wystawiły własnych kandydatów.

