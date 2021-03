Kosiniak-Kamysz do premiera: Mamy wniosek. Taki ludzki, normalny, powiem szczerze

Lider PSL zwrócił się do premiera ze stwierdzeniem, że nie czas "uderzać się w nie swoje piersi". – Ne czas zrzucać winę na kogoś, tylko czas szukać tego, co może nas połączyć i tych miejsc, w których możemy współpracować – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.

Walka z COVID-19

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jego ugrupowanie jest gotowe do przedstawiania swoich pomysłów w celu wspólnej walki z COVID-19. – Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw tutaj w parlamencie, przeprowadzania ich w trybie pilnym– mówił.

Dariusz Klimaczak stwierdził, że w pierwszej kolejności należy jak najszybciej zakończyć spór z rezydentami. – Konflikt nie jest potrzebny, co ludzie powinni być tak jak rok temu zwolnieni z egzaminów ustnych i wrócić do pracy w szpitalach. Jesteśmy do pana dyspozycji panie ministrze, możemy te rozmowy z rezydentami wziąć na siebie i przedstawić konkluzje – mówił Klimczak.

W drugiej kolejności przedstawił propozycję "uruchomienia prywatnej służby zdrowia". – Tak, żeby każdy, kto jest chory na schorzenia niecovidowe, kto wymaga diagnostyki czy leczenia planowego, mógł skorzystać z prywatnej służby zdrowia – mówił.

Trzecim punktem był apel o zreformowanie służby sanitarnej. – Powinna jak najszybciej powstać podkomisja w komisji zdrowia, dotycząca reformy Sanepidu. To jest bardzo ważne zadanie, dotychczas zaniedbane – mówił.

Prawie 30 tys. nowych przypadków

Mamy 29 978 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformował w środę rano resort zdrowia. Dzisiejsze dane resortu zdrowia pokazują, że obecnie sytuacja jest gorsza niż jesienią ubiegłego roku.

Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób – informuje dalej Ministerstwo Zdrowia.

26,5 tys. chorych w szpitalach

W szpitalach przebywa 26 511 chorych na COVID-19, czyli o 436 osób więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2537 chorych – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował również, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 35 444 łóżka i 3366 respiratorów.

We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 26 075 chorych na COVID-19, w poniedziałek – 24 637, w niedzielę – 23 583, w sobotę - 23 293, w piątek zaś – 22 567. Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2512 chorych we wtorek, 2421 – w poniedziałek, 2360 – w niedzielę, 2315 – w sobotę i 2245 chorych w piątek.

Ministerstwo przekazało w środę, że na kwarantannie jest 396 701 osób. Wyzdrowiało dotąd 1 707 846 zakażonych.

