Bosak ostrzega: To musi zostać zatrzymane przez zorganizowany naród

Na placu Zbawiciela w Warszawie tuż przed tamtejszą świątynią anarchiści odpalili race oraz powiesili transparent z wulgarnym hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Sprawcy odpalili przed kościołem race, przez co wejście do świątyni oraz okolica wokół budynku spowita była gęstym, czarnym dymem.

Z kolei na rusztowaniach ustawionych przed kościołem rozwieszono ogromny transparent z hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris. "Piękna akcja! ORDO IURIS WYP*******Ć!" – napisano w poście na Facebooku.

Proaborcyjne grupy zadowolone z akcji

Akcję anarchistów pochwaliły m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Aborcyjny Drream Team.

„Tak na dobrą noc. »Ordo Iuris wyp*****lać« zawisło dzisiaj na kościele Zbawiciela w Warszawie. Jest duch w narodzie. I ładne zdjęcie tak btw. Fot. za fb Kuby Wątłego” – czytamy na profilu Strajku Kobiet na Twitterze.

Bosak: To dojrzewało od lat

Do zdarzenia na placu Zbawiciela w Warszawie odniósł się polityk Konfederacji. Bosak zauważył, że podobne akcje miały i mają miejsce na całym świecie, a ich organizatorom przyświeca jeden cel – zniszczenie religii katolickiej oraz dekonstrukcja zachodniej kultury.

Polityk wzywa także do solidarnej odpowiedzi narodu na działania anarchistów.

"Wulgarność, zuchwałość, anarchia, otwarta agresja wobec chrześcijaństwa. Zglobalizowana rewolucja antykultury wszędzie na świecie wygląda identycznie. Pretekst - w Polsce w postaci wyroku TK - był wtórny. To dojrzewało od lat. To musi zostać zatrzymane przez zorganizowany naród" – napisał poseł.

