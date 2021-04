"Bałagan taki, że łeb urywa". Hołownia odpowiada na krytykę

W sobotę lider Polski 2050 poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że korzystając z zamieszania związanego z rejestracją na szczepienia, przyjął szczepionkę Pfizera. Podanie tej informacji sprowadziło na Szymona Hołownię lawinę krytyki.

"Ostudzić narządy jadowe"

Sam zainteresowany odniósł się do tej krytyki w niedzielny poranek. "Dużo emocji pod poprzednim wpisem o szczepieniu, a przyjaciele ze 'zjednoczonej opozycji', kręcą już jakieś swoje lody, ostro przy tym manipulując, więc żeby ostudzić narządy jadowe niektórych - jeszcze raz, po raz ostatni, cierpliwie, wykładam cały absurd ostatnich godzin i dni" – napisał były gwiazdor TVN na Facebooku.

Prezentując kolejne etapy, które doprowadziły go do szczepionki, Hołownia ocenia, że Krajowy System Szczepień "to bałagan taki, że łeb urywa".

"Milion nie zaszczepionych wciąż seniorów, czekające osoby z chorobami przewlekłymi, tworzenie i kasowanie grup - antyteza zarządzania kryzysowego. Jak już wspomniałem na wstępie: obserwuję od wczoraj w komentarzach ataki moich przeciwników politycznych, którzy - nie mając innych umiejętności, a i innych zajęć w Święta - plują teraz jadem, wypisując farmazony o Hołowni, co wepchał się bez kolejki, wyrywając igłę z ramienia seniorowi" – czytamy.

"Staliśmy się zakładnikami niezdarnego rządu"

Hołownia zapewnił, że jest "dokładnie odwrotnie". Podkreślił, że chciał oddać szczepionkę seniorowi, jednak "wraz z kilkudziesięcioma tysiącami Polaków, którzy znaleźli się w identycznej sytuacji, jak ja (wystawione skierowania i terminy do 5.04) stał się "zakładnikami tego niezdarnego rządu, który najpierw nas okłamał (że szczepi nas, bo ma dużo szczepionek, a mało chętnych), a później odebrał możliwość ruchu (bo jeśli teraz odmówisz - najpewniej marnujesz szczepionkę i wylatujesz ze swojej grupy w ogóle)". "W tej sytuacji każdy z nas, tych kilkudziesięciu tysięcy osób 40-59, które zaszczepiły się i zaszczepią od przedwczoraj do jutra na podstawie wystawionych przez państwo dokumentów - postąpił słusznie" – ocenił.

Kończać swój wpis, były kandydat na prezydenta poinformował, że nie ma w tej sprawie chyba już nic do dodania. "[...] już naprawdę nie można być bardziej transparentnym, więc zarówno hejterów jak i zwolenników (a także tych obojętnych) serdecznie, świątecznie pozdrawiam" – zakończył.

"Jak dzieci". Mocne słowa prezesa PiS: Te błędy wołają o pomstę do nieba

