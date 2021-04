Suski kpi z zachowania Hołowni. "Moja wnuczka jest poważniejsza"

Lider Polski 2050 poinformował, że w Wielką Sobotę został zaszczepiony preparatem Pfizera. Było to możliwe dzięki niedawnemu zamieszaniu w systemie rejestracji na szczepienia. Awaria została usunięta, ale dzięki niej Hołownia mógł zapisać się i otrzymać swoją dawkę szczepionki. Na polityka spadła fala krytyki.

Szczepienie polityka

O fakcie zaszczepienia Hołownia poinformował w mediach społecznościowych. Polityk zapewnił, że zanim ruszył na szczepienie, upewnił się dzwoniąc w piątek na infolinię, czy w przypadku jego rezygnacji ze szczepienia w wyznaczonym terminie, jego szczepionka przypadnie jakiemuś seniorowi. "Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki" – przekazał były kandydat na prezydenta.

W dalszej części swojego wpisu, Hołownia poinformował, że otrzymał szczepionkę Pfizera i zapewnił, że nie pozwolono mu wybrać, "której sieci miałby być HOTspotem". "Ula [żona Hołowni - przyp. red.], w wojsku, dostała parę dni temu Astrę Zenecę, doba objawów grypowych, ale już jest z górki" – napisał.

Mimo tych tłumaczeń, Hołownia spotkał się z ostrą krytyką. Wielu zarzuciło mu, że wykorzystując błąd w systemie wszedł w kolejkę przed wieloma seniorami, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni. Część komentatorów porównała go do Ryszarda Petru, a jego zaszczepienie – do słynnych wakacji na Maderze byłego lidera Nowoczesnej.

Suski: Hołownia chce zaistnieć

Do zdarzenia z liderem Polski 2050 odniósł się na antenie TVP Info poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Marka Suskiego Hołownia zachował się dziecinnie, a jego motywacją była chęć zaistnienia.

– Myślę, że Szymon Hołownia chce zaistnieć i każdy sposób jest dobry. To tak trochę zabawne, dziecinne. To tak jakby moja wnuczka, która jest w szkole podstawowej przyszła ze szczepienia i się pochwaliła, że dziadku ja mam taki dyplom [dzielnego pacjenta]. Chociaż myślę, że ona już jest poważniejsza i może by się już tak nie chwaliła – powiedział w rozmowie z Michałem Rachoniem.

– Oczywiście najbardziej cieszy się opozycja z tego, bo słyszałem już porównania do Madery, że już będzie skończony – dodał.

Polityczne "życzenie śmierci"

– Myślę, że to jest życzenie śmierci opozycji w stosunku do przeciwnika na opozycji, który o ten sam elektorat zabiega i który rzeczywiście Platformie, PSL ten elektorat odbierał. Nawet Lewicy też odbierał, więc oni może życzą mu źle, bo liczą że jak Petru kiedyś przepadł, a prowadził już w sondażu przed Platformą, to Platforma odzyskała, można powiedzieć, drugie życie. Teraz próbują wykorzystać tę wpadkę, niewątpliwie wpadkę Hołowni, żeby zrobić z niego takiego kolejnego Petru – ocenił Suski.

Sam Hołownia odniósł się do krytyki, jaka go spotkała, atakując rząd. Jego zdaniem, Polacy stali się "zakładnikami tego niezdarnego rządu".

