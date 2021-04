Jakubiak bezlitosny dla Hołowni. "Powiem to takim językiem, może zrozumie"

Lider Polski 2050 przekazał, że w Wielką Sobotę przyjął szczepionkę Pfizera. Było to możliwe dzięki niedawnemu zamieszaniu w systemie rejestracji na szczepienia. Awaria została usunięta, ale dzięki niej Hołownia mógł zapisać się i otrzymać swoją dawkę preparatu. Na polityka spadła fala krytyki.

Hołownia zaszczepiony

O fakcie zaszczepienia Hołownia poinformował w mediach społecznościowych. Polityk zapewnił, że zanim ruszył na szczepienie, upewnił się dzwoniąc w piątek na infolinię, czy w przypadku jego rezygnacji ze szczepienia w wyznaczonym terminie, jego szczepionka przypadnie jakiemuś seniorowi. "Usłyszałem, że to tak nie działa, że albo przyjadę, albo będzie wolny termin i ryzyko zmarnowania dawki" – przekazał były kandydat na prezydenta.

Mimo tych tłumaczeń, Hołownia spotkał się z ostrą krytyką. Wielu zarzuciło mu, że wykorzystując błąd w systemie wszedł w kolejkę przed wieloma seniorami, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni. Część komentatorów porównała go do Ryszarda Petru, a jego zaszczepienie – do słynnych wakacji na Maderze byłego lidera Nowoczesnej.

Z kolei Marek Suski ocenił, że zachowanie Hołowni było "dziecinne". Użył przy tym zabawnego porównania. Sam zainteresowany odniósł się do krytyki, jaka spadła na niego w związku ze szczepieniem. Ocenił, że Krajowy System Szczepień "to bałagan taki, że łeb urywa", a całą sytuację z rejestracją na szczepienie określił jako "absurdalną".

Jakubiak ostro o Hołowni

Marek Jakubiak skomentował decyzję Hołowni o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19 dzięki błędowi systemu rejestracji. Błędowi, który lider Polski 2050 wcześniej ostro krytykował.

– Człowiek, który moralizuje nas od kilku miesięcy, który mówi wszystkim, co jest dobre, a co złe, człowiek, który ostatnio używa dość wulgarnych słów w przekazie i człowieka, który po prostu wszystko lepiej wie, należy zapytać, czy wie czym jest polityka? Jeśli nie, to ja mu powiem – stwierdził Jakubiak na antenie TVP Info.

Były kandydat na prezydenta RP stwierdził również, że Hołownia powinien przyswoić sobie, że polityka jest działaniem dla dobra wspólnego.

– Polityka jest działaniem dla dobra wspólnego, a nie siebie samego. Powiem to takim językiem, może zrozumie – dodał polityk.

