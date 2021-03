Jakubiak ostrzega szefa polskiego rządu. "Premier Morawiecki powinien to usłyszeć"

W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program tzw. Nowego Ładu, który zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego ma zawierać przede wszystkim plany inwestycyjne i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii. Jak podaje OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Według nieoficjalnych informacji zostanie on zaprezentowany do końca miesiąca.

Jakubiak: Radzę ostrożność

Propozycje Prawa i Sprawiedliwości określone jako Nowy Ład skomentował na antenie TVP Marek Jakubiak. Prezes Federacji dla Rzeczpospolitej przestrzega przed zbytnią ufnością w unijne fundusze. Jednym ze źródeł finansowania Krajowego Planu Odbudowy, który według słów Morawieckiego jest "prologiem Nowego Ładu", będą dotacje i pożyczki zaciągnięte przez UE.

– Chciałbym powiedzieć, i premier Morawiecki powinien to usłyszeć, że w biznesie jeśli coś może wyjść źle, to na pewno wyjdzie. Dlatego radziłbym więcej ostrożności przy Nowym Ładzie i braniu pieniędzy z UE. Zawsze pożycza się cudze, ale oddaje swoje – powiedział. Jakubiak wskazuje, że część państw tworzących Unię ma "swobodny" stosunek do dyscypliny finansowej. W związku z tym istnieje możliwość, że Polska będzie spłacała nie swoje długi.

– Jeśli w UE mamy tak nieodpowiedzialne państwa jak Grecja czy Włochy to może zdarzyć się tak, że spłacać będą ci co pieniądze mają. A że naród polski jest pracowity, to przy kiepskim wynegocjowaniu warunków umowy może się zdarzyć, że będziemy spłacać nie tylko za siebie, ale i za innych – ocenił Jakubiak.

Morawiecki lepszy od Trzaskowskiego

Jakubiak ocenił, że w obecnej sytuacji w kraju i na świecie premier Mateusz Morawiecki jest najlepszym możliwym kandydatem na szefa polskiego rządu.

– Ponadto czy to się komuś podoba czy nie, mamy kryzys pandemiczny i wymiana obecnie premiera jest co najmniej niewskazana. Czy chcielibyśmy mieć premiera, który maluje ławki na tęczowo? Również Warszawę powinno być stać na prezydenta, który zajmuje się wyłącznie miastem i jego mieszkańcami a nie ideologią – powiedział.

– Trzaskowski jest politykiem, który dzisiaj wykorzystuje Warszawę jako tubę. Koledzy, którzy kiedyś pracowali w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej a dziś w MZK zarabiają po 20 tys. zł. Warszawa jest dziś skarbonką PO. I Pan Jakubiak i inni warszawiacy muszą dziś za to płacić. Z p. Jakim proponowaliśmy inną Warszawę, godną, dumną, rozliczającą barbarzyństwo niemieckie. Wybraliście sobie kolorowego w pięciu językach ptaka, to macie. Dziobie, co chce – dodał polityk.

Schronisko im. Jana Lityńskiego?

Prezes Federacji dla Rzeczpospolitej popiera nadanie schronisku dla zwierząt na Paluchu w Warszawie imienia Jana Lityńskiego.

– Odruch ratowania swojego pupila to najwyższej próby bohaterstwo. Jan Lityński zyskał w moich oczach bardzo dużo, szkoda że po śmierci. Sądzę, że w podobnej sytuacji zachowałbym się podobnie – ocenił.

Jakubiak został również zapytany o to, czy zaszczepiłby się rosyjską szczepionką. Polityk odparł ironicznie.

– Podobnie jak chińskiej, nie dowierzam. Jeszcze by się okazało, że za trzy lata, nie wiedzieć czemu, po rosyjsku zaczynam gadać – stwierdził.

