Wiceszef MSZ przeklął na wizji. "Muszę to powiedzieć"

Do niecodziennej sytuacji doszło w programie "Debata dnia" w Polsat News, gdzie Paweł Jabłoński komentował słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" nazwał opozycję "rakiem polskiej polityki".

Wulgarne hasło w programie na żywo

– My również wyciągamy rękę do zgody i do dialogu, ale jeżeli cały program opozycji polega na tym, żeby – przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć: j***ć PiS – to jest hasło podnoszone na demonstracjach opozycyjnych, to jest cały program łączący opozycję. Bardzo przepraszam za wulgaryzm – oświadczył wiceszef MSZ.

– Ja bym chciał, żeby opozycja określała to trochę inaczej, ale niestety, jeżeli ktoś ma taki program polityczny, nie chce dialogu, to takie podejście z polskiej polityki należy usuwać – dodał.

Jabłoński: Jestem gotów ponieść konsekwencje

Po zakończeniu programu Jabłoński skomentował swoją wypowiedź na Twitterze. "W TV zacytowałem wulgarne hasło z programu opozycji. Bez cenzury, by wszyscy mogli odczuć jak bardzo przepełnione nienawiścią są te słowa. Cieszę się, że przedstawiciele opozycji to krytykują; mam nadzieję że będą konsekwentni, a te nienawistne słowa znikną z polskiego życia publicznego" – napisał.

"Wiem, że taka forma jest dla wielu nieakceptowalna. Jestem gotów ponieść konsekwencje za posłużenie się wulgarnym cytatem. Mam jednocześnie nadzieję, że ponosić je będzie każdy kto używa tych słów; także jeśli posługuje się «ośmioma gwiazdkami» itp. próbami maskowania nienawiści" – dodał Jabłoński w kolejnym wpisie.

Paweł Jabłoński został podsekretarzem stanu w MSZ w 2019 roku. Odpowiada za współpracę ekonomiczną, rozwojową oraz politykę afrykańską i bliskowschodnią. Z wykształcenia jest prawnikiem, ma uprawnienia adwokackie.

