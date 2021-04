Lider Nowoczesnej pisze do prezydenta: To Pana nie zwalnia z obowiązku reakcji

List Adama Szłapki do prezydenta Andrzeja Dudy nawiązuje do burzy, jaka wybuchła po wtorkowym wpisie prof. Pawłowicz o transpłciowym dziecku, które uczy się w jednej ze szkół w Podkowie Leśnej na Mazowszu. Wczoraj sędzia TK zdecydowała się "dla dobra dziecka" usunąć swój tweet.

"Osoba odpowiedzialna za zniszczenie demokratycznych instytucji"

Szef Nowoczesnej rozpoczął swój list od stwierdzenia, że zwracaa się do prezydenta "jako osoby odpowiedzialnej za zniszczenie demokratycznych instytucji państwa prawa". "To Pan odmówił przyjęcia ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To Pan aktywnie uczestniczył w nocnym przejęciu Trybunału przez PiS, powołując na stanowisko prezesa Julię Przyłębską oraz podpisując nominacje sędziowskie dla Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. To Pan sankcjonował naruszenia konstytucyjnych zasad mówiących o niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów" – napisał.

Polityk podkreślił, że to również prezydent jest "instytucją, która może podjąć się interwencji w sprawie skandalicznych wypowiedzi Krystyny Pawłowicz, która swoimi wpisami w mediach społecznościowych stanęła na czele nagonki na 10-letnie transpłciowe dziecko".

Powołując się na art. 24.1. ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Szłapka wskazał, że sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.

"Ustawiczne naruszanie godności sędziego"

Zdaniem posła, w przypadku Krystyny Pawłowicz mamy do czynienia z "ustawicznym naruszaniem godności urzędu sędziego, a jej zachowania charakteryzują się rażącą stronniczością". Lider Nowoczesnej podkreślił, że urząd Prezydenta jest jednym z podmiotów, które mają możliwość podjęcia interwencji dyscyplinarnej w tej sprawie. Przywołuje to art. 26. tejże ustawy.

W swoim liście Szłapka odgraża się Andrzejowi Dudzie, że "za wielokrotne łamanie Konstytucji i zniszczenie Trybunału zostanie rozliczony". Dodał, że nie zwalnia to go jednak z "obowiązku reakcji i podjęcia wszelkich działań zmierzających do zdyscyplinowania Krystyny Pawłowicz, której haniebne zachowania nie tylko przynoszą wstyd najważniejszym instytucjom państwa, ale również stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej".

