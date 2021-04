Kaja Godek na proaborcyjnym plakacie. Aborcyjny Dream Team zachwycony

"A w Rzeszowie pojawiły się takie wlepki i plakaty" – czytamy we wpisie na Facebooku Aborcyjnego Dream Teamu, gdzie pokazano grafikę z wizerunkiem działaczki pro-life.

Na obrazku widać twarz Kai Godek, z aureolą i zielonym napisem: „Potrzebujesz aborcji?”. Dalej podano numer kontaktowy do organizacji zajmującej się przeprowadzaniem aborcji.

Radość proaborcyjnych działaczy

Ostatnio o Aborcyjnym Dream Teamie było głośno, kiedy pod koniec marca organizacja cieszyła się z wulgarnego ataku na kościół w Warszawie. Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 marca, w godzinach popołudniowych.

Nieznani sprawcy odpalili przed kościołem race, przez co wejście do świątyni oraz okolica wokół budynku spowita była gęstym, czarnym dymem. Z kolei na rusztowaniach ustawionych przed kościołem rozwieszono ogromny transparent z wulgarnym hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris. "Piękna akcja! ORDO IURIS WYP*******Ć!" – napisano w poście na Facebooku.

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać race przed kościołem Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Zdjęcie opublikowano na profilu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej.

Akcję Warszawskiej Federacji Anarchistycznej skrytykowało wiele osób, jednak nie lewicowe organizacje, które walczą o liberalizację prawa aborcyjnego.

„Tak na dobrą noc. »Ordo Iuris wyp*****lać« zawisło dzisiaj na kościele Zbawiciela w Warszawie. Jest duch w narodzie. I ładne zdjęcie tak btw. Fot. za fb Kuby Wątłego” – czytamy na profilu Strajku Kobiet na Twitterze.

Akcja anarchistów spodobała się także działaczom Aborcyjnego Dream Teamu, którzy na profilu na Facebooku skomentowali je serduszkiem i emotikon z uśmiechniętymi buźkami.

