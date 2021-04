Środa o Pawłowicz: Pani Krystyna nie jest chyba złym człowiekiem, tylko...

Była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego napisała na Twitterze, że nauczyciele szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej mieli zostać "zobowiązani" do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które widnieje w aktach stanu cywilnego.

"Dyr. Szkoły Samorząd. im. Boh. W-wy w Podkowie Leśnej, ul.Jana Pawła II,Agnieszka HEIN doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagog.uchwały ZOBOWIĄZUJĄCEJ nauczycieli,by zwracali się do 10-letniego ucznia,CHŁOPCA per AGNIESZKA, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywil. zlekceważono" – napisała sędzia Pawłowicz.

Jej wpis był szeroko komentowany. Oburzenia nie kryli RPO Adam Bodnar, burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, jak również politycy. Krytycznie do jej wpisu odniósł się również publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Nie jest złym człowiekiem"

Sytuację skomentowała również wykładowczyni UW prof. Magdalena Środa.

"Nie chodzi o to by Krystynę Pawłowicz obrzucać inwektywami, tylko na poważnie postawić pytanie, czy ludzie pełniący wysokie funkcje publicznie nie powinni mieć regularnie robionych badań psychiatrycznych... Pani Krystyna nie jest chyba złym człowiekiem, tylko głęboko zaburzonym" – napisała na Facebooku.

Kim jest Krystyna Pawłowicz?

Krystyna Pawłowicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Wykładała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i UKSW. W latach 2007–2011 była członkiem Trybunału Stanu, a w latach 2011–2019 posłanką na Sejm. W listopadzie 2019 roku została wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a miesiąc później złożyła ślubowanie i rozpoczęła kadencję, która trwa 9 lat.

Pawłowicz była w składzie orzekającym TK, który w październiku ubiegłego roku wydał wyrok o niezgodności z konstytucją wykonywania aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Decyzja Trybunału doprowadziła do ogólnopolskich protestów organizowanych przez Strajk Kobiet, którego liderką jest Marta Lempart.

