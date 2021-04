Kamila Baranowska zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– Temat okładkowy to wybielanie Zygmunta Baumana. Jest to nawiązanie do niedawno wydanej biografii Baumana, którą recenzuje u nas Krzysztof Masłoń, wprost pisząc o próbie uczynienia ze stalinowca autorytetu moralnego – mówi Kamila Baranowska w zapowiedzi najnowszego numeru naszego tygodnika.