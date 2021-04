Tusk zabrał głos ws. katastrofy smoleńskiej. Mocna odpowiedź polityka PiS

W piątek gościem "Faktów po faktach" TVN24 był ówczesny premier Donald Tusk. Podczas programu polityk zaskoczył szokującym twierdzeniem, które sugerowało, że to administracja prezydenta oraz sam Lech Kaczyński pośrednio są odpowiedzialni za katastrofę smoleńską.

– Piloci byli poddani presji politycznej. Powiem coś, o czym do tej pory nie mówiłem publicznie. Prezydent Lech Kaczyński, także w rozmowie ze mną w cztery oczy, podkreślał po tzw. incydencie gruzińskim, że od czasu, kiedy pilot odmówił lotu do Tbilisi prezydentowi, że on będzie sam podejmował decyzje, kiedy będzie latał samolotem rządowym, prezydenckim, ponieważ jest głównodowodzącym. Mówił o tym jednoznacznie. Mówił o tym także publicznie – powiedział Tusk.

Słowa byłego premiera wywołały falę komentarzy, zarówno wśród polityków jak i komentatorów. Jeden z ostrzejszych wpisów pod adresem Tuska zamieściła w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Do słów byłego szefa Rady Europejskiej odniósł się również Jarosław Sellin.

"Obrona przez atak"

– To klasyczna obrona przez atak. Donald Tusk doskonale wie, że w tej sprawie będzie musiał do końca swojego życia się bronić. Bronić przed bardzo poważnymi podejrzeniami - i związanymi z tym, co się działo przed 10 kwietnia, i z tym, co się wydarzyło po 10 kwietnia – stwierdził polityk PiS w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Sellin określił, że działania Tuska, które mają "odwrócić uwagę jakimiś sugestiami, podejrzeniami nieudowodnionymi" są dowodem na to, że były premier boi się tej sprawy i "jest człowiekiem słabym".

Polityk został również zapytany o możliwość postawienia byłego premiera przed sądem. Sellin nie wykluczył takiej możliwości.

– Potrzeba wyjaśnień, dlaczego doszło do gry przeciwko prezydentowi własnego państwa, wszczętej przez Donalda Tuska – dodał.

