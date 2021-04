Łódź: Dyrektor liceum sprzeciwił się symbolowi Strajku Kobiet. Został zawieszony

Dyrektor stworzył "Regulamin umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi". Regulamin wszedł w życie 1 lutego. Zakazuje on m.in. umieszczania znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń, a także "symboli i znaków graficznych o wydźwięku wulgarnym, obscenicznym, ośmieszającym innych". Choć w regulaminie nie wymieniono wprost symbolu Strajku Kobiet, czyli czerwonego pioruna, to jedna z uczennic twierdziła, że to własnie o ten znak chodziło.

– Sygnały, że dyrektorowi przeszkadza czerwona błyskawica, symbolizująca Strajk Kobiet, miałyśmy już dawno, kiedy tylko je ustawiłyśmy przy naszych awatarach na platformie Teams po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – stwierdza cytowana przez łódzką "Gazetę Wyborczą" Sandra Osiowa, maturzystka.

Po wejściu w życie regulaminu wiele osób usunęło błyskawice z awatarów. Część uczennic się temu jednak sprzeciwiła – m.in. Sandra. Dwukrotnie dostała punkty ujemne, czyli jedną z kar przewidzianych w regulaminie.

Kurator: Dyrektor ma do tego prawo

Kuratorium Oświaty w Łodzi było zdania, że dyrektor miał prawo ustalić zasady korzystania z awatarów.

– To jest nieuprawnione ingerowanie w wolność wyrażania opinii i poglądów, którą gwarantuje Konstytucja, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencja o prawach dziecka – odpowiada Alina Czyżewska z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Sprawą zainteresowały się władze Łodzi – wskazuje "GW".

Interwencja wiceprezydent

"Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za edukację, skierowała do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela" – poinformował urząd miasta.

W efekcie dyrektor Dariusz Jakóbek został zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV LO. Doszło do tego na podstawie Karty nauczyciela. Art. 85 wskazuje, że organ prowadzący szkołę – czyli w tym wypadku miasto – może zawiesić "nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego".

