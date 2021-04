Ścigaj przejdzie do Gowina? Kosiniak-Kamysz: Wczoraj z nią rozmawiałem

"Porozumienie Jarosława Gowina przechodzi do politycznej ofensywy i zbroi się przed ewentualnymi wcześniejszymi wyborami" – donosi czwartkowy "Super Express". Tabloid pisze o sobotniej konwencji krajowej tej partii, na której - według ustaleń jego dziennikarzy - ma pojawić się dwoje posłów nie związanych do tej pory z tym ugrupowaniem.

Chodzi o Lecha Kołakowskiego, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości oraz Agnieszkę Ścigaj (obecnie poseł niezrzeszona, wcześniej klub Koalicji Polskiej). Według dziennika, politycy ci mają wkrótce zasilić szeregi Porozumienia.

"Wczoraj z nią rozmawiałem"

Sceptycznie do tych rewelacji odnosi się jednak lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kosiniak-Kamysz przekazał, że sam niedawno rozmawiał z posłanką.

– Jedni odchodzą z klubu PiS, inni się czasem zbliżają. Tak jak pani Pawłowska z Lewicy. Nie sądzę, żeby pani poseł Agnieszka Ścigaj przystąpiła do Porozumienia. Wczoraj z nią rozmawiałem. To jest osoba, która chce współpracować z racjonalnymi środowiskami, tak jak współpracuje z nami – ocenił Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Radiem Zet.

"Chcemy pokazać Kaczyńskiemu..."

Jeden z niewymienionych z nazwiska polityków Porozumienia w rozmowie z "SE" podkreślił: "Chcemy pokazać Kaczyńskiemu, że bez nas PiS wyborów nie wygra. Będą też kolejne transfery, zbroimy się!".

Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanych przez "Super Express" transferów będą to już kolejne takie działania w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że nie tak dawno do Porozumienia dołączyła wiceszefowa klubu Lewicy Monika Pawłowska.

