"Zbroimy się!". Dwóch polityków ma zasilić Porozumienie. Ujawniono nazwiska

"Porozumienie Jarosława Gowina przechodzi do politycznej ofensywy i zbroi się przed ewentualnymi wcześniejszymi wyborami" – donosi czwartkowy "Super Express". Tabloid pisze o sobotniej konwencji krajowej tej partii, na której - według ustaleń jego dziennikarzy - ma pojawić się dwoje posłów nie związanych do tej pory z tym ugrupowaniem.

Chodzi o Lecha Kołakowskiego, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości oraz Agnieszkę Ścigaj, byłą posłankę Kukiz'15. Według dziennika, politycy ci mają wkrótce zasilić szeregi Porozumienia.

Takiego scenariusza nawet oficjalnie nie wyklucza Kołakowski. – Szanuję Jarosława Gowina, bardzo blisko mi do Porozumienia, nie wykluczam przejścia, a na konwencji krajowej partii w sobotę się pojawię, wszystko będzie jednak w formie zdalnej z tego co wiem – powiedział były poseł PiS.

"Chcemy pokazać Kaczyńskiemu..."

Jeden z nie wymienionych z nazwiska polityków Porozumienia w rozmowie z "SE" podkreślił: "Chcemy pokazać Kaczyńskiemu, że bez nas PiS wyborów nie wygra. Będą też kolejne transfery, zbroimy się!".

Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanych przez "Super Express" transferów będą to już kolejne takie działania w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że nie tak dawno do Porozumienia dołączyła wiceszefowa klubu Lewicy Monika Pawłowska.

O doniesienia te zapytany został na antenie Polsat News Marcin Ociepa z Porozumienia. – Nie będę potwierdzał tych informacji. To pytanie do zainteresowanych. Jest w polskim parlamencie grono parlamentarzystów grono, które orientuje się na Jarosława Gowina – stwierdził.

