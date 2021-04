Upadek rzecznika

Wynika to jasno z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w czwartek ogłosił rzecz oczywistą: koniec kadencji to… koniec kadencji. Jeśli konstytucja przewiduje, że „Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat”, to oznacza to dokładnie to, co oznacza: po upłynięciu terminu pięciu lat Adam Bodnar przestaje pełnić swoją funkcję.