Podczas przesłuchania podciął sobie żyły. To były prezes spółdzielni

Do szokującego zdarzenia doszło w środę w budynku Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Przesłuchiwany w związku z nieprawidłowościami w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową Grzegorz H. podciął sobie żyły. Według informacji mediów mężczyzna żyje, ale na razie nie ma szczegółowych informacji odnośnie jego stanu zdrowia.

Zarzuty dla prezesa

Grzegorz H. przebywa w areszcie od lipca 2020 roku, kiedy to został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dotyczącego szeregu nieprawidłowości w zarządzaniu Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko w Gdańsku. Prokuratura zarzuca mężczyźnie m.in. działanie na niekorzyść lokatorów lub spółdzielni. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. Ogółem Grzegorzowi H. postawiono 8 zarzutów.

W środę podejrzany został wezwany na przesłuchanie do budynku Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Podczas czynności wykonywanych przez śledczych mężczyzna podciął sobie żyły.

Według doniesień mediów Grzegorz H. żyje. W tej chwili nie ma dalszych informacji o stanie jego zdrowia.

Czytaj też:

Doniesienia o fałszywych szczepionkach Pfizera. Reaguje MZCzytaj też:

Ochojska popiera przymus szczepień