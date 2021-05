Buda: Projekt KPO przyjęty przez Radę Ministrów, wersja robocza w Komisji Europejskiej

Wiceminister poinformował o postępach w pracy nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO) w piątek wieczorem za pośrednictwem Twittera.

Jednocześnie Waldemar Buda zaznaczył, że Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie terminu składania projektu o dwa tygodnie. Jest to spowodowane znacznymi zmianami, jakie zaszły w Krajowym Planie Odbudowy w stosunku do jego pierwotnej wersji. Ma to dać więcej czasu obu stronom na dopracowanie szczegółów przed wysłaniem oficjalnej wersji dokumentu.

–Ten dodatkowy czas to szansa na dyskusje i dialog techniczny z Komisją. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie posiadał mandat do korekt w dokumencie, wynikający z dialogu technicznego – przekazał Buda.

Pierwotny termin wyznaczony przez Komisję Europejską na składanie projektów Krajowego Planu Odbudowy upłynął 30 kwietnia.

Sejmowe rozgrywki wokół KPO

We wtorek doszło do porozumienia strony rządowej z Lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Posłowie opozycyjnego ugrupowania zdecydowali się poprzeć projekt w zamian za uwzględnienie ich sześciu postulatów.

Wtorkowe porozumienie wywołało burzę w środowisku opozycji. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe krytycznie odniosły się do decyzji Lewicy. – Nie trzeba iść na kompromisy z władzą, nie trzeba paktować z diabłem. Trzeba wspólnie walczyć z niesprawiedliwością i złem – mówił na antenie TVN24 przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Po ogłoszeniu przez Solidarną Polskę decyzji o głosowaniu przeciw KPO, wsparcie części środowisk opozycyjnych jest niezbędne do przyjęcia projektu przez Sejm. Głosowanie w tej sprawie przewidziane jest na 4 maja.

