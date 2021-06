Publiczna debata kandydatów na RPO. Inicjatywa Konfederacji

Konfederacja przygotowuje publiczną debatę dla kandydujących na RPO senator Lidii Staroń i prof. Marcina Wiącka – poinformowała Polska Agencja Prasowa na Twitterze.

Kogo poprze Konfederacja?

Kilka dni temu Artur Dziambor z Konfederacji pytany w Radiu Plus, czy jego partia poprze kandydata na RPO proponowanego przez większość opozycji.

– Profesor Wiącek jest dla mnie całkowicie anonimowy. Ciężko się wypowiadać za lub przeciw dopóki nie poznam osoby, nie usłyszę w jakiejś debacie. Kupowanie kota w worku to nie jest to, co robi merytoryczna opozycja – powiedział polityk.

– Mamy mnóstwo czasu, żeby zapoznać się z tą kandydaturą i z kandydaturą senator Lidii Staroń, którą lepiej znamy. Podchodzimy do tego tak, jak podchodzimy do innych spraw, do ustaw – dodawał.

Wybór RPO

Zamieszanie wokół RPO powstało po decyzji ugrupowania Jarosława Gowina. Początkowo Porozumienie opowiadało się za niezależna senator Lidią Staroń, która miała być wspólnym kandydatem całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Sam Jarosław Gowin miał ją usilnie namawiać do kandydowania na tę funkcję. Tymczasem Gowin zdecydował się wystawić innego kandydata. Był to prof. Marek Konopczyński, który jednak szybko zrezygnował z ubiegania się o funkcję RPO. Ostatecznie Porozumienie poparło kandydata opozycji prof. Marcina Wiącka, czym wywołało zdumienie wśród polityków obozu rządzącego.

Do tej pory parlamentarzyści czterokrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara – bez rezultatu.

Dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się 15 czerwca.

Czytaj też:

Porozumienie rządu z opozycją? Zgorzelski: Nie ma żadnego dealuCzytaj też:

Działacze PO szykują powrót Tuska przez Senat. Pęk: Miałby obalić marszałka Grodzkiego?Czytaj też:

Sakiewicz o Staroń: To kwalifikuje ją na idealnego rzecznika