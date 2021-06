Kłamstwo o Polakach we francuskim podręczniku historii. Młody Polak wywalczył sprostowanie

O sprawie informuje Muzeum Powstania Warszawskiego na swojej stronie na Facebooku. Pracownicy muzeum opisali historię 19-letniego chłopaka z polsko-francuskiej rodziny, który wygrał z francuskim wydawnictwem w sprawie o pomówienie Polaków o pomoc niemieckiej załodze obozu zagłady w Treblince.

Nieprawdziwe informacje

W jednym z francuskich podręczników do nauki historii znalazły się informacje o współudziale Polaków w zbrodniach popełnionych przez Niemców w obozie zagłady w Treblince. Według autorów książki polska społeczność miała pomagać Niemcom w ludobójstwie Żydów i więźniów innych narodowości.

Przeciwko tym pomówieniom zaprotestował 19-letni Jakub Vaugon z mieszkającej w Paryżu polsko-francuskiej rodziny. Zdarzenie miało miejsce w 2017 roku na lekcji historii we francuskim gimnazjum.

Jak pisze na swoim profilu Muzeum Powstania Warszawskiego, dochodzenie do sprawiedliwości nie było łatwe. Mimo to, sprawa ma pozytywne zakończenie. Jakubowi udało się wywalczyć sprostowanie i przeprosiny od wydawcy podręcznika.

"Mimo braku przychylności ze strony szkoły Jakub, przy wsparciu rodziców, wywalczył sprostowanie i przeprosiny od wydawcy publikacji, w której znalazły się nieprawdziwe informacje" – napisano na profilu muzeum.

Jak informują pracownicy muzeum Jakub był jednym z nominowanych w IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

Niemiecki nazistowski obóz zagłady Treblinka funkcjonował od lipca 1942 roku do listopada 1943. Szacuje się, że w okresie działalności obozu zginęło w nim ok. 800 tys. ludzi. Był to największy obóz zagłady w Generalnym Gubernatorstwie i drugi w Europie, po Auschwitz-Birkenau.

