Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy mają nowego wiceprzewodniczącego. To poseł PiS

O sprawie poinformował na Twitterze europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba.

"Radosław Fogiel został właśnie wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Będzie zastępcą Giorgii Melonii. Serdeczne gratulacje" – napisał. "Jednocześnie wielkie podziękowania dla Anny Fotygi za fantastyczną pracę i budowę EKR w ostatnich latach. Szacunek" – dodał.

O kandydaturze wmcerzecznika PiS na to stanowisko poinformowała w zeszły czwartek na Twitterze Beata Mazurek

"Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło @radekfogiel jako kandydata na Wiceprzewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Z funkcji tej ze względów zdrowotnych zrezygnowała Anna Fotyga. Prezydium ma dokonać wyboru 2 sierpnia" – napisała.

W czerwcu, po 10 latach pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej EKR, ze stanowiska zrezygnowała Anna Fotyga, motywując swoja decyzję względami zdrowotnymi.

Do frakcji EKR należy obecnie 27 polskich europosłów z PiS.

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest ugrupowaniem politycznym założonym w 2009 roku po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecnie grupa EKR, skupiająca 70 posłów z 15 krajów UE, jest obecnie trzecią co do wielkości grupą w Parlamencie Europejskim.

Program EKR bazuje na tzw. Deklaracji Praskiej głoszącej takie wartości jak wolność jednostki czy poparcie dla wolnego rynku. Formacja ta sprzeciwia się federalnej koncepcji Unii Europejskiej i dąży do zwiększenia znaczenia głosu państw narodowych w procesie decyzyjnym UE.

