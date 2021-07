"Są sprawy, o które możemy walczyć ponad podziałami". Sikorski dziękuje europosłance PiS

Radosław Sikorski jest jednym z tych polityków, którzy nie gryzą się w język i nie hamują w krytycznej ocenie swoich konkurentów. Tym razem jedak były szef MSZ postanowił podziękować Annie Fotydze, dziś eurodeputowanej PiS, a w przeszłości także minister spraw zagranicznych. Chodzi o książkę poświęconą polskiemu bohaterowi, romistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

"Cieszę się"

Fotyga przesłała Sikorskiemu książkę poświęconą Pileckiemu. I za to właśnie podziękował jej polityk. Chodzi o publikację autorstwa Jacka Fairweather'a "Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego". Faiweather, który jest brytyjskim dziennikarzem (był m.in. szefem biura "The Daily Telegraph" w Bagdadzie"), swoją książką przyczynił się do popularyzacji wiedzy nt. rotmistrza Pileckiego na świecie.

"Cieszę się, że są sprawy, o które możemy walczyć w Parlamencie Europejskim ponad podziałami" – podkreśla Radosław Sikorski.

"Pilecki był w obozie świadkiem, a zarazem ofiarą niewyobrażalnego sadyzmu znęcających się nad więźniami nazistów. Zaczął organizować tajną siatkę wśród Polaków, którzy podzielając jego przekonania zdecydowali się na walkę w konspiracji. Pierwsze informacje o zbrodniach, dostarczone z narażeniem życia do polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie, nie wywołały jednak żadnego odzewu. Wystosowany do Brytyjczyków apel o zbombardowanie Auschwitz również trafił w próżnię" – czytamy na stronie internetowej Instytutu Pileckiego.

25 maja został ustanowiony Międzynarodoym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Święto zostało ustanowione w 2019 roku przez Parlament Europejski, w rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Pilecki został oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Został zabity w 1948. Miejsce pochowania jego ciała do dziś pozostaje nieznane.

