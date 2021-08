Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 204 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (33), małopolskiego (30), śląskiego (17), podkarpackiego (15), podlaskiego (13), pomorskiego (13), wielkopolskiego (11), dolnośląskiego (10), łódzkiego (10), lubelskiego (9), kujawsko-pomorskiego (7), świętokrzyskiego (7), zachodniopomorskiego (7), lubuskiego (5), opolskiego (4), warmińsko-mazurskiego (3).

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Łącznie od początku pandemii w Polsce odnotowano 2 888 231 przypadków koronawirusa. 75 340 osób zmarło.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

W Polsce wykonano ponad 36 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 18,6 mln osób.

Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd 36 053 472 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 18 618 197 osób.

Rada Medyczna przy premierze wydała stanowisko, w którym akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

Trzecia dawka szczepionki. Jest decyzja Rady Medycznej

Rada Medyczna akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

Minister zdrowia poinformował podczas piątkowej konferencji w Szczecinie, że ma przed sobą stanowisko Rady Medycznej, w którym rada akceptuje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób z zaburzeniami odporności.

– Jeżeli chodzi o termin podania trzeciej dawki, to on jest ustalony na nie wcześniej niż 28. dzień od zakończenia podstawowego cyklu szczepień. Przypominam, że mamy tu do czynienia z osobami, które mają upośledzoną odporność, więc jeżeli pojawia się odporność, to ona się utrzymuje bardzo krótko – zaznaczył.

