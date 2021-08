Dobrowolność czy zmuszanie do szczepień na COVID? Polacy odpowiedzieli

Portal rp.pl postanowił zapytać Polaków, czy popierają przymusowe szczepienia przeciwko COVID-19. Taką ewentualność dopuszcza prof. Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze.

Obowiązek szczepień na COVID-19? Polacy podzieleni

„Czy Pani/Pana zdaniem szczepienia na COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe?" – brzmiało pytanie zadane uczestnikom sondażu wykonanego przez pracownię SW Research.

17,9 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „Tak, tyko dla dorosłych”. 24,7 proc. respondentów wskazało opcję „Tak, dla dorosłych i dzieci”. Łącznie zatem za przymuszaniem do przyjmowania preparatów na COVID-19 opowiedziało się 42,6 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania, wybierając odpowiedź „nie” było 42.8 proc. pytanych. Odpowiedzi "Nie mam zdania” udzieliło 14,6 proc. respondentów.

Młodzi przeciwko przymusowi

Rzeczpospolita poprosiła o komentarz do wyników Piotra Zimolaka, wiceprezesa zarządu SW Research. – Obowiązkowemu szczepieniu w jakiejkolwiek formie częściej sprzeciwiają się kobiety (46 proc.) niż mężczyźni (40 proc.). Pomysłu wprowadzenia obligatoryjnych szczepień nie popiera częściej niż co drugi respondent w wieku od 25 do 34 lat i 48 proc. badanych o dochodach mieszczących się granicach 2001 – 3000 zł. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania największy odsetek przeciwników obowiązkowego szczepienia mieszka w miastach liczących od 20 tys. do 99 tys. osób – powiedział Piotr Zimolzak.

„Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24-25.08.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne” – informuje portal rp.pl.

