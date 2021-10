Przeciwnicy rządu wtargnęli na teren Sejmu

W piątek w godzinach popołudniowych grupa kilkunastu osób wtargnęła na teren Sejmu. Napastnicy oblali wjazd na teren parlamentu czerwoną farbą.

– W piątkowe popołudnie doszło do nieuprawnionego wtargnięcia na teren kompleksu sejmowego, zakończonego skuteczną interwencją Straży Marszałkowskiej – przekazał Andrzej Grzegrzółka, szef Centrum Informacyjnego Sejmu.

Szef CIS podkreślił, że „okolice wjazdu od strony ul. Wiejskiej zostały oblane farbą”.

Grzegrzółka zapewnił, że służby obecnie zabezpieczają dowody dotyczące przebiegu tego zdarzenia. - Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska rozważą możliwe kroki prawne związane m.in. z naruszeniem tzw. miru domowego oraz zniszczeniem mienia – dodał.

W internecie pojawiły się nawet nagrania z całego zdarzenia. Na filmach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać demonstrację, podczas której grupa kilkunastu osób oblewa czerwoną farbą wjazd i zapory przed budynkami Sejmu.

Za akt wandalizmu zdają się odpowiadać Obywatele RP – radykalna organizacja antyrządowa. „Uciekamy się do czynu, którego nie dopuścilibyśmy się w praworządnym państwie. Liczymy się z zarzutami, które zostaną nam postawione. Macie krew na rękach” – napisano na profilu Obywateli RP.

Happening dotyczył zapewne kryzysu imigracyjnego. "Protest pod Sejmem przeciwko działaniom rządu PiS w sprawie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej" – przekazano na profilu Video-KOD.

Sytuacja na granicy

Podczas dzisiejszej konferencji Straży Granicznej poinformowano, że 7 września w kierunku polskich żołnierzy padły strzały ze strony patrolu białoruskich służb. Nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Na konferencji przedstawiono również dotyczące prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W styczniu i lutym Straż Graniczna odnotowała jedną taką próbę, w marcu dwie. W kwietniu doszło do 61 takich przypadków, w maju do 8, a w czerwcu 77.

Straż Graniczna donosi, że tylko w czwartek 7 października nielegalnie próbowano przekroczyć granicę 523 razy. Zatrzymano 35 nielegalnych imigrantów obywatelstwa irackiego oraz 5 cudzoziemców zaangażowanych w pomoc w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Wśród nich znalazło się trzech obywateli Gruzji, obywatel Białorusi oraz obywatel Ukrainy.

Wśród 159 zatrzymanych w bieżącym miesiącu imigrantów znajduje się 138 obywateli Iraku.

Zgodnie z Art. 264 § 3 Kodeksu Karnego „Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Cudzoziemcy, którzy pomagają w nielegalnym przekroczeniu granicy, zobowiązani są do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Dodatkowo otrzymują one zakaz wjazdu do państw będących w strefie schengen na 5 lat.

