Nowa Lewica wybrała liderów. Biedroń świętuje

W sobotę 9 października, podczas konwencji zjednoczeniowej w warszawskiej Hali Expo, SLD i Wiosna już oficjalnie połączą się w Nową Lewicę. Wybranych zostanie także dwóch współprzewodniczących, wiceprzewodniczący i sekretarz generalny partii.

Zgodnie z przewidywaniami współprzewodniczącymi zostali Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty. Szczególne powody do świętowania ma założyciel Wiosny, który uzyskał najwięcej głosów – na Biedronia zagłosowało 936 osób, podczas gdy Czarzasty zdobył 887 głosów poparcia.

– Musimy pogonić tego cholernego Kaczyńskiego i przejąć władzę!– mówił Robert Biedroń po ogłoszeniu wyników. –Wykorzystamy każdy dzień, każdą godzinę, aby zasypać podziały w kraju. To nasza odpowiedzialność. Chcemy Polski szacunku, chcemy życia bez podziałów. Musimy zacząć ze sobą rozmawiać bez względu na poglądy polityczne. Musimy kierować się ludzką godnością– mówił.

Kongres Nowej Lewicy

Występujący jako jeden z pierwszych mówców Adrian Zandberg nawiązał w swoim wystąpieniu do sporu Polski z Komisją Europejską. Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. W reakcji na decyzję TK, Komisja Europejska stwierdziła także, że "nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatów, w celu ochrony jednolitego stosowania prawa Unii i jego integralności".

Również o przyszłości Polski w Unii Europejskiej mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent podczas swojego wystąpienia uznał, że właściwym akcentem będzie odśpiewanie podczas kongresu "Ody do radości".

– Myślę, że byłoby to ważne i symboliczne gdyby właśnie stąd, z tego spotkania Nowej Lewicy popłynęło czytelne przesłanie do wszystkich naszych przyjaciół w Unii Europejskiej. Nie traćcie wiary w Polskę i Polaków. Nie traćcie przekonania, że Polski miejsce jest w UE, a Unia jest potrzebna tu w Polsce i będzie z nami. Proponuję więc wstańmy i zaśpiewajmy „Odę do radości” – powiedział, po czym wraz z całą salą odśpiewał hymn Unii Europejskiej.

