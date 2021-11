Ważne słowa marszałek Witek: Skupione są na nas oczy nie tylko Polaków

Podczas obrad przedstawiciele rządu – m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak i szef MSWiA Mariusz Kamiński - przedstawili informację na temat sytuacji na granicy z Białorusią oraz podejmowanych działań.

Apel o poważną dyskusję

Tuż przed przedstawicielami rządu głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która w krótkiej przemowie, zaapelowała o poważną dyskusję.

– Panie i Panowie posłowie. Przed nami bardzo ważne posiedzenie Sejmu. Być może jedno z najważniejszych w tej kadencji – zaczęła marszałek Elżbieta Witek. – Wszyscy wiemy co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej od wiosny, natomiast to co się wydarzyło w dniu wczorajszym, wskazuje na eskalacje działań reżimu białoruskiego – powiedziała marszałek Sejmu.

– Dlatego wczoraj poprosiłam zarówno Konwent Seniorów, jak i Prezydium Sejmu o pozytywną opinię w kwestii zwołania dzisiaj specjalnego posiedzenia Sejmu, poświęconego właśnie temu tematowi, czyli sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Marszałek Witek podkreśliła, że dziś mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją, a oczy wszystkich Polaków są dziś zwrócone na działania rządzących oraz posłów.

– Już tutaj w Sejmie wspieraliśmy państwo polskie, przyjmując decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, czy też o budowie zapory na granicy wschodniej. Dzisiaj mamy jednak do czynienia z bardzo poważną, dużo poważniejszą sytuacją. Dlatego apeluję do wszystkich państwa posłów, o rozważne i odpowiedzialne wypowiedzi z tej trybuny sejmowej, dlatego, że uznałem, że zarówno parlamentarzystom, jak i naszym obywatelom, należy się rzetelna informacja na temat tego co jest na granicy polsko-białoruskiej, podejmowanych działań i ewentualnie tego, co nas może czekać. Ale pamiętajmy proszę państwa o tym, że dziś na nas są skupione oczy nie tylko Polaków. Z pewnością echa dzisiejszego Sejmu, będą słyszane za naszą wschodnią granicą. Dlatego jeszcze raz do państwa apeluję o powagę w dyskusji – poprosiła marszałek Witek.

Wsparcie dla żołnierzy

Marszałek Elżbieta Witek na koniec dodała słowa wsparcia dla polskich funkcjonariuszy i żołnierzy.

– Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich nas w tej Izbie zgromadzonych, wyrażając słowa wdzięczności i wsparcia dla wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronią naszej granicy – zakończyła marszałek Sejmu.

Po tych słowa wszyscy zgromadzeni na Sali Plenarnej posłowie, wstali i oklaskami udzielili wsparcia polskim funkcjonariuszom oraz żołnierzom.

Czytaj też:

Premier: Po raz pierwszy od 30 lat integralność naszych granic jest tak atakowanaCzytaj też:

Komorowski: Wszystkie działania na granicy są spóźnione