Kolejne zatrzymania CBA w sprawie afery GetBack

To już kolejna odsłona śledztwa dotyczącego spółki z Wrocławia zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami.

Zatrzymania CBA

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili kolejne czynności w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w spółce GetBack S.A. – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Postępowanie nadzoruje teraz Prokuratura Regionalna w Warszawie.

CBA zatrzymało we wtorek, 23 listopada trzy kobiety i czterech mężczyzn. Akcję przeprowadzono równolegle na terenach kilku województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i śląskiego. Zatrzymani, jako pracownicy banku, mieli oferować klientom obligacje spółki, wprowadzając ich w błąd co do właściwości i bezpieczeństwa oferowanego produktu finansowego. Poszkodowanych zostało łącznie 70 osób, a operacja opiewała na ponad 12 mln złotych.

Obecnie przeszukiwane są miejsca zamieszkania zatrzymanych w celu zebrania materiału dowodowego istotnego dla dalszego postępowania – podali funkcjonariusze CBA. Dotychczas w śledztwie związanego z aferą BetBack zatrzymano 90 osób. W październiku 2020 roku skierowano pierwszy akt oskarżenia. Stołeczna prokuratura zarzuciła 16 osobom oszustwa związane m.in. z dystrybucją obligacji spółki, nadużycie uprawnień, a także wyrządzenie Idea Bankowi szkody majątkowej wielkich rozmiarów.

Film o aferze GetBack

Produkcję filmową we współpracy z Telewizją Polską S.A. już jakiś czas temu zapowiedział reżyser i dziennikarz śledczy Sylwester Latkowski. Film miał nosić tytuł "Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack". Produkcja miała być gotowa na wrzesień tego roku, jednak doszło do komplikacji, o których autor poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych.

– Dlaczego trudno jest zrobić film o aferze GetBack? Ponieważ wszyscy wykorzystują to do wojenek politycznych, do walki politycznej. Politycy, urzędnicy, bankierzy tworzą parasol ochronny nad szwindlami – mówił Latkowski w jednym z opublikowanych nagrań na swoim kanale na YouTube.

