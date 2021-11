Akcja CBŚP. Kolejne zatrzymania i zarzuty dotyczące wystawiania fikcyjnych faktur VAT

Centralne Biuro Śledcze Policji przeprowadziło akcję we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Do zatrzymań doszło na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Teraz podejrzani usłyszą zarzuty.

Fikcyjne faktury

Sprawa dotyczy działalności w grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w fakturach podatkowych. Dotychczas takie zarzuty usłyszało 40 osób. Osiem nadal przebywa w areszcie śledczym. Niemal wszyscy przyznali się do winy – informuje polskatimes.pl. Niektórzy usłyszeć mieli jeszcze zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Grozi im nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo nadzorowane przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa i przestępstwa skarbowe związane z poświadczaniem nieprawdy w fakturach VAT i dokumentach podatkowych w celu uchylenia się od opodatkowania od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych. Grupa działała w okresie od lutego 2017 roku do lutego 2019 roku. W wyniku jej działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości ok. 16 mln złotych.

Apel prokuratury

Wrocławska prokuratura zwróciła się z apelem do podatników zamieszanych w przestępczy proceder o korygowanie deklaracji podatkowych co do fikcyjnych faktur VAT oraz zgłaszanie się do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień, co umożliwi sprawcom złagodzenie odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej.

Sąd na wniosek prokuratora może odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawcy, który m.in. zwrócił korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa w całości albo w istotnej części.

