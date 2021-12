Sekretarz generalna Rady Europy pisze do Polski ws. wyroku TK

Jak czytamy w komunikacie Rady Europy, w liście do polskiego ministra spraw zagranicznych sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić podjęła formalny krok zwrócenia się o wyjaśnienie, w jaki sposób, w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Polska zamierza zapewnić skuteczne wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

"Wniosek odnosi się w szczególności do prawa do rzetelnego procesu sądowego przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy prawa oraz do roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako organu mającego ostateczne zdanie w rozstrzyganiu interpretacji konwencji" – napisano w komunikacie.

W liście do Raua Burić powołuje się na artykuł 52 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi że "na żądanie Sekretarza Generalnego Rady Europy każda Wysoka Układająca się Strona złoży wyjaśnienie w sprawie sposobu, w jaki jej prawo wewnętrzne zapewnia skuteczne stosowanie wszystkich postanowień niniejszej konwencji".

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego

24 listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis Europejskiej konwencji praw człowieka w zakresie, w jakim przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kompetencje do oceny legalności wyboru sędziów TK. Wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Sekretarz Generalna Rady Europy określiła wyrok jako bezprecedensowy i stwierdziła, że budzi on poważne obawy. W piśmie zwróciła się do Polski o odpowiedź do 7 marca 2022 roku.



Czytaj też:

Blokada reformy sądownictwa. Ziobro wskazał winnych