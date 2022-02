GDOŚ: Zapora na granicy będzie wyposażona w przejścia dla zwierząt

Podczas prac nad planami zabezpieczenia granicy korzystano z doświadczeń Białowieskiego Parku Narodowego, Lasów Państwowych oraz wiedzy naukowców, by zapewnić odpowiednie rozwiązania mające na celu ochronę środowiska.

DGOŚ przekazała w komunikacie, że fragmenty granicy, które znajdują się na terenach cieków wodnych lub bagien nie będą fizycznie ogrodzone, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy. Zaplanowano ponad 20 dużych przejść dla dużych zwierząt, takich jak żubry, oraz "bardzo wiele" mniejszych przepustów. Granica będzie wyposażona w monitoring elektroniczny, który będzie wykorzystany również w celu śledzenia zachowań dzikich zwierząt, co w razie potrzeby pozwoli na odpowiednią reakcję i zwiększenie liczby dużych przejść.

"Polskie ogrodzenie nie będzie zatem stanowić istotnej bariery dla dzikich zwierząt na szlaku migracji o znaczeniu paneuropejskim" – zapewnia GDOŚ.

Kłopot po stronie białoruskiej

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaznaczyła w komunikacie, że chociaż polska bariera budowana jest z troską o dobrostan dzikich zwierząt, od lat istnieje problem po stronie białoruskiej. Istniejąca za naszą granicą zapora ma "od lat" stanowić problem dla migracji zwierząt.

"Badania naukowców z SGGW dowodzą, że białoruska bariera od lat stanowi poważną przeszkodę na szlaku migracyjnym gatunków będących przedmiotami ochrony na obszarze Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszynskiej. Stawia to pod znakiem zapytania funkcjonalność transgranicznego obszaru UNESCO, jakim jest Puszcza Białowieska" – czytamy w komunikacie dyrekcji. Wśród zwierząt, dla których białoruska bariera ma być wyjątkowo uciążliwa, wymieniono żubry.

"Do tej pory jednak przedstawiciele UNESCO nie wzywali Białorusi do rozebrania ogrodzenia. Tymczasem o planach budowy polskiej, nowoczesnej zapory, szanującej interesy przyrody UNESCO zostało przez stronę polską poinformowane w listopadzie ub.r. Do tej pory UNESCO nie przedstawiło żadnych zastrzeżeń w związku z realizacją inwestycji" – zapewniono.

GDOŚ poinformował również, że pas przygraniczny, na którym trwają prace konstrukcyjne od lat jest systematycznie czyszczony przez Straż Graniczną i w wyniku budowy zostanie on tylko nieznacznie poszerzony w kilku miejscach. Place składowe zostaną przywrócone przyrodzie, gdy tylko przestaną pełnić swoją funkcję niezbędną do przeprowadzenia prac.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że szybkie wzniesienie stałej zapory będzie znacznie korzystniejsze dla przyrody niż stała obecność dużej liczby ludzi na granicy.

