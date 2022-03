Niedzielski po posiedzeniu unijnej rady: Postulujemy zwrot przez UE kosztów leczenia uchodźców

"Nasze główne postulaty względem UE to: 1. Pilne wprowadzenie mechanizmu transportu i leczenia uchodźców z Ukrainy w innych państwach UE niż państwa graniczące z Ukrainą 2. Zwrot kosztów leczenia uchodźców z Ukrainy przez UE" – poinformował na Twitterze minister Adam Niedzielski.

Spotkanie EPSCO zostało zorganizowane na wniosek szefa polskiego resortu zdrowia przez Francję, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

Polska przyjmuje uchodźców

Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,83 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski. Funkcjonariusze odprawili ostatniej doby 71,6 tys. osób, co stanowi spadek o 13 proc. Najwięcej osób wjechało przez przejścia w Medyce – 22,1 tys. osób, Hrebennem – 11 tys. osób, Dorohusku – 10,2 tys. osób. Z kolei we wtorek do godz. 7 przyjechało 17,5 tys. osób z Ukrainy, co oznacza ponad 5 proc. spadek względem tego samego czasu ostatniej doby.

Z kolei z Polski na Ukrainę wjechało 194,5 tys. osób, z czego ok. 162 tys. osób to obywatele Ukrainy, a ponad 17 tys. to Polacy. SG wskazuje, że osoby niebędące obywatelami Ukrainy wyjeżdżają po kogoś lub z pomocą humanitarną.

Cały czas trwają delegowania funkcjonariuszy na granicę. Z inicjatywy Komendanta Głównego SG funkcjonariusze, którzy są oddelegowani na ponad 2 tygodnie na granicę polsko-białoruską lub polsko-ukraińską, będą mieli zwiększony dodatek o ponad 500 zł z wyrównaniem od początku roku. Dotyczy to oddelegowań funkcjonariuszy z jednego oddziału SG do drugiego – podaje PAP.

