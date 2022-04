Nowe zasady badania na COVID-19. Ministerstwo wprowadza zmiany

"Od 1 kwietnia br. testy antygenowe nie będą realizowane w aptekach oraz punktach wymazowych. Testy antygenowe będą mogły być wykorzystywane w diagnostyce prowadzonej przez lekarza POZ" – zaznaczyło biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

Wcześniej, bo od poniedziałku 28 marca, przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

Decyzja o teście tylko ze skierowaniem od lekarza

O wykonaniu diagnostyki decyduje lekarz, który opiekuje się pacjentem. Sam wynik szybkiego testu antygenowego, który znany jest po kilku lub kilkunastu minutach, jest wystarczający, by potwierdzić zachorowanie na COVID-19.

"Do lekarza, który sprawuje opiekę nad pacjentem, należy ostateczna decyzja odnośnie postawienia diagnozy w oparciu o objawy i/lub wynik/wyniki testu" – przekazało biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia.

Natomiast drugi rodzaj testów diagnostycznych – test genetyczny (molekularny) PCR lekarz będzie mógł zlecić przed przyjęciem pacjenta do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. To test wykrywający, czy w danej próbce znajduje się materiał genetyczny (RNA) wirusa SARS-CoV-2. "W praktyce test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem” – wskazał Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chorzy otrzyma zwolnienie

Pacjent, u którego lekarz zdiagnozuje chorobę COVID-19 – jeśli jego stan nie będzie wymagał pobytu w szpitalu – otrzyma zwolnienie i powinien, na czas choroby, pozostać w domu. Taka samoizolacji powinna trwać minimum 7 dni.

Narodowy Fundusz Zdrowia, w najnowszych zaleceniach postępowania diagnostycznego, nie zaleca rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów bezobjawowych (bez gorączki lub objawów infekcji dróg oddechowych) przed wizytą w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) i przed planową lub nagłą hospitalizacją, jak również w POZ pacjentów z gorączką i objawami infekcji dróg oddechowych. Szybką ścieżkę diagnostyczną (testy antygenowe) lekarz powinien rozważyć u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Natomiast w przypadku pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu nasilonych objawów infekcji dróg oddechowych fundusz rekomenduje szybkie testy antygenowe lub genetyczne (RT-PCR, RT-LAMP), a w przypadku ujemnego wyniku testu antygenowego lub RT-LAMP u osób z utrzymującymi się objawami choroby rozważenie wykonania testu RT-PCR. W przypadku testów RT-PCR wyizolowany materiał genetyczny powielany jest w warunkach wielokrotnych zmian temperatury w teście, a w przypadku testów RT-LAMP - w stałej temperaturze.

Testy na COVID-19 wciąż bezpłatne

Testy diagnostyczne służące wykryciu koronawirusa od 1 kwietnia nie są już finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ale w ramach obowiązujących umów funduszu z placówkami medycznymi. Dla pacjentów pozostają nadal bezpłatne. W dalszym ciągu też wpisywane są do systemu teleinformatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP), służącemu m.in. przetwarzaniu danych osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu lub zakażonych tym wirusem.

Od początku wykrycia pierwszego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, czyli od 4 marca 2020 roku badania diagnostyczne potwierdziły 5 mln 962 tys. 931 przypadków COVID-19, a choroba przyczyniła się do śmierci 115 tys. 173 osób. Równocześnie laboratoria przebadały – pod kątem wykrycia zakażenia tym wirusem – 35 mln 646 tys. 332 próbki. Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, odkąd otrzymali takie uprawnienia, czyli od 5 września 2020 roku zlecili swoim pacjentom 8 mln 34 tys. 252 testy.