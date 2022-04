"A co słychać na łące w Baranowie?". Miller skarży się na opóźnienie samolotu

"Już na pokładzie lotowskiego samolotu do Brukseli usłyszałem komunikat, że nasz start będzie opóźniony o 50 minut. A co słychać na łące w Baranowie?" – napisał polityk, nawiązując do miejsca, gdzie ma zostać wybudowany Centralny Port Komunikacyjny.

twitter

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach CPK zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, na ok. 3000 ha. Początkowo będzie mógł on obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. CPK ma powstać w gminie Baranów, w województwie mazowieckim.

Horała: Budowy CPK nie da się już przyspieszyć

CPK ma znaczenie militarne. Mógłby umożliwić szybszy przerzut wojsk NATO do Polski. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała tłumaczył jednak kilka tygodni temu, że nie ma możliwości, by przyspieszyć jego budowę.

– My już teraz posuwamy się w tym procesie inwestycyjnym tak szybko, jak się da. Żeby to robić szybciej, konieczne byłyby zmiany przepisów europejskich, dotyczących np. kwestii związanych z ochroną środowiska, postępowaniem środowiskowym - bo to są sprawy, które zajmują bardzo dużo czasu, czy uproszczenie postępowania w sprawie zamówień publicznych, przetargów. To są regulacje na poziomie europejskim – zwracał uwagę wiceszef resortu infrastruktury Programie I Polskiego Radia.

Horała odniósł się także do zwiększenia finansowania inwestycji. – Co do finansowania, jesteśmy w trakcie tzw. market sounding – rozmawiamy z różnymi instytucjami, również amerykańskimi. To tyle, co mogę w tym momencie powiedzieć – dodał.

Czytaj też:

Horała: CPK ma duże znaczenie militarneCzytaj też:

Centralny Port Komunikacyjny pod lupą NIK. Jest raport