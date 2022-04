Sławomir Mentzen postawił pomnik premiera Morawieckiego

Mentzen podczas krótkiego wystąpienia wymieniał kolejne działania władzy, które przełożyły się na problemy firm, a tym samym napędziły ruch jego kancelarii. Prawnik wskazał tutaj na podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, zmiany ustawy o ryczałcie, pojawienie się polska wersja CIT-u estońskiego ("wyjątkowo dziadowska" – ocenił polityk) oraz oczywiście wielki program znany jako Polski Ład. – Socjalistyczny plan o kosmicznej sile rażenia zdolnej zniszczyć całą polską gospodarkę – mówił.

– Wszystkie te zmiany sprawiły, że przedsiębiorcy zaczęli potrzebować naszej pomocy bardziej niż kiedykolwiek – dodał.

Mentzen: Morawiecki to nasz dobrodziej

Polityk Konfederacji stwierdził, że za te wszystkie zmiany odpowiada premier Mateusz Morawiecki, którego określił mianem "naszego dobrodzieja".

"Przed Państwem twórca sukcesu Kancelarii Mentzen, człowiek który swoją ciężką i niestrudzoną pracą sprawił, że do naszej firmy ustawiały się kolejki klientów z całej Polski. Dzięki niemu musieliśmy w niewiele ponad dwa lata powiększyć zespół z 10 do prawie 200 osób. Bardzo dziękujemy za tak wielki wkład w rozwój firmy" – napisano na oficjalnym profilu Kancelarii Mentzen.

Kryzys gospodarczy

W kwietniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2021 r. o 12,3 proc., a w stosunku do marca 2022 r. wzrosły o 2 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową z 3,5 do 4,5 proc. Była to już siódma podwyższa z rzędu. Rada zaczęła cykl podwyżek stóp w październiku 2021 r. Wówczas stopa referencyjna wzrosła z 0,1 proc. do 0,5 proc.

Według prognoz Narodowego Banku Polskiego, inflacja osiągnie szczyt w czerwcu tego roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

